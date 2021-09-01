Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 29,34 28,00 4,79 Gözde Girişim 5,83 5,62 3,74 Netaş Telekomünikasyon 17,82 17,19 3,66 Nuh Çimento 36,18 35,12 3,02 Erbosan 135,60 132,00 2,73 SASA Polyester 28,22 27,48 2,69 Verusa Holding 46,56 45,58 2,15 TAV Havalimanları 24,00 23,52 2,04 Eczacıbaşı İlaç 6,35 6,23 1,93 Pegasus 71,95 70,60 1,91 Türk Hava Yolları 12,91 12,68 1,81 Fenerbahçe Futbol 34,82 34,20 1,81 Anadolu Efes 22,32 21,94 1,73 Enerjisa Enerji 11,29 11,10 1,71 Galatasaray Sportif 3,57 3,51 1,71 Petkim 6,30 6,20 1,61 Tofaş Oto Fabrikası 42,66 42,02 1,52 Koç Holding 23,36 23,04 1,39 Migros Ticaret 35,32 34,84 1,38 Alarko Holding 9,02 8,90 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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