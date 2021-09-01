Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,34
|28,00
|4,79
|Gözde Girişim
|5,83
|5,62
|3,74
|Netaş Telekomünikasyon
|17,82
|17,19
|3,66
|Nuh Çimento
|36,18
|35,12
|3,02
|Erbosan
|135,60
|132,00
|2,73
|SASA Polyester
|28,22
|27,48
|2,69
|Verusa Holding
|46,56
|45,58
|2,15
|TAV Havalimanları
|24,00
|23,52
|2,04
|Eczacıbaşı İlaç
|6,35
|6,23
|1,93
|Pegasus
|71,95
|70,60
|1,91
|Türk Hava Yolları
|12,91
|12,68
|1,81
|Fenerbahçe Futbol
|34,82
|34,20
|1,81
|Anadolu Efes
|22,32
|21,94
|1,73
|Enerjisa Enerji
|11,29
|11,10
|1,71
|Galatasaray Sportif
|3,57
|3,51
|1,71
|Petkim
|6,30
|6,20
|1,61
|Tofaş Oto Fabrikası
|42,66
|42,02
|1,52
|Koç Holding
|23,36
|23,04
|1,39
|Migros Ticaret
|35,32
|34,84
|1,38
|Alarko Holding
|9,02
|8,90
|1,35
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi