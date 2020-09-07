Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 6,89 6,58 4,71 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|6,89
|6,58
|4,71
|Türkiye Sigorta
|6,22
|5,95
|4,54
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,74
|4,02
|Gözde Girişim
|5,48
|5,30
|3,40
|Çemtaş
|11,59
|11,21
|3,39
|MLP Sağlık
|16,81
|16,27
|3,32
|GSD Holding
|2,31
|2,24
|3,12
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,44
|2,91
|Ford Otosan
|86,90
|84,50
|2,84
|Türk Traktör
|94,50
|91,95
|2,77
|Oyak Çimento
|7,96
|7,75
|2,71
|Tofaş Oto. Fab.
|23,30
|22,70
|2,64
|Özak GMYO
|3,81
|3,72
|2,42
|Alarko GMYO
|14,74
|14,41
|2,29
|Eczacıbaşı İlaç
|6,28
|6,14
|2,28
|Yataş
|8,18
|8,00
|2,25
|Tekfen Holding
|15,31
|15,03
|1,86
|Net Holding
|2,23
|2,19
|1,83
|Alarko Holding
|5,15
|5,06
|1,78
|Kartonsan
|604,30
|594,00
|1,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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