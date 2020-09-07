Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 6,89 6,58 4,71 Türkiye Sigorta 6,22 5,95 4,54 Emlak Konut GMYO 1,81 1,74 4,02 Gözde Girişim 5,48 5,30 3,40 Çemtaş 11,59 11,21 3,39 MLP Sağlık 16,81 16,27 3,32 GSD Holding 2,31 2,24 3,12 Torunlar GMYO 3,54 3,44 2,91 Ford Otosan 86,90 84,50 2,84 Türk Traktör 94,50 91,95 2,77 Oyak Çimento 7,96 7,75 2,71 Tofaş Oto. Fab. 23,30 22,70 2,64 Özak GMYO 3,81 3,72 2,42 Alarko GMYO 14,74 14,41 2,29 Eczacıbaşı İlaç 6,28 6,14 2,28 Yataş 8,18 8,00 2,25 Tekfen Holding 15,31 15,03 1,86 Net Holding 2,23 2,19 1,83 Alarko Holding 5,15 5,06 1,78 Kartonsan 604,30 594,00 1,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)