Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,19
|2,90
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|8,19
|7,70
|6,36
|Oyak Çimento
|8,64
|8,20
|5,37
|Coca Cola İçecek
|48,54
|46,60
|4,16
|İş GMYO
|2,17
|2,09
|3,83
|Çimsa
|14,00
|13,49
|3,78
|Bursa Çimento
|7,15
|6,91
|3,47
|MLP Sağlık
|18,40
|17,85
|3,08
|Sasa Polyester
|17,47
|16,98
|2,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,58
|37,54
|2,77
|Odaş Elektrik
|3,57
|3,49
|2,29
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,55
|12,27
|2,28
|Akçansa
|14,33
|14,04
|2,07
|Borusan Mannesmann
|15,93
|15,63
|1,92
|Kartonsan
|805,00
|790,00
|1,90
|Şekerbank
|1,75
|1,72
|1,74
|Enka İnşaat
|7,12
|7,00
|1,71
|Hektaş
|13,38
|13,16
|1,67
|Arçelik
|26,56
|26,16
|1,53
|Tat Gıda
|12,81
|12,63
|1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi