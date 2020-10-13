Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

13.10.2020 13:59
Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,19 2,90 10,00 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,19 2,90 10,00
Kerevitaş Gıda 8,19 7,70 6,36
Oyak Çimento 8,64 8,20 5,37
Coca Cola İçecek 48,54 46,60 4,16
İş GMYO 2,17 2,09 3,83
Çimsa 14,00 13,49 3,78
Bursa Çimento 7,15 6,91 3,47
MLP Sağlık 18,40 17,85 3,08
Sasa Polyester 17,47 16,98 2,89
ARD Bilişim Teknolojileri 38,58 37,54 2,77
Odaş Elektrik 3,57 3,49 2,29
Kordsa Teknik Tekstil 12,55 12,27 2,28
Akçansa 14,33 14,04 2,07
Borusan Mannesmann 15,93 15,63 1,92
Kartonsan 805,00 790,00 1,90
Şekerbank 1,75 1,72 1,74
Enka İnşaat 7,12 7,00 1,71
Hektaş 13,38 13,16 1,67
Arçelik 26,56 26,16 1,53
Tat Gıda 12,81 12,63 1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Borsa İstanbul, Net Holding, Kerevitaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

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