Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,08 7,23 -2,07 Tofaş Oto Fabrikası 29,02 29,60 -1,96 Mavi Giyim 48,30 49,26 -1,95 DO-CO 465,90 475,00 -1,92 Pınar Süt 21,04 21,42 -1,77 Kartonsan 2.749,80 2.790,50 -1,46 Alarko Holding 6,31 6,40 -1,41 Kardemir (D) 5,13 5,20 -1,35 Aygaz 12,93 13,08 -1,15 Coca Cola İçecek 60,70 61,40 -1,14 Bizim Mağazaları 15,75 15,91 -1,01 Şok Marketler 12,03 12,15 -0,99 Ford Otosan 122,30 123,30 -0,81 Alarko GMYO 18,23 18,37 -0,76 Pınar Et ve Un 23,84 24,02 -0,75 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,69 2,71 -0,74 Sasa Polyester 17,50 17,62 -0,68 Şekerbank 1,50 1,51 -0,66 Tüpraş 92,35 92,90 -0,59 İskenderun Demir Çelik 8,55 8,60 -0,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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