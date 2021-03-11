Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,84
|39,68
|-7,16
|Ege Endüstri
|1.555,70
|1.606,20
|-3,14
|Konya Çimento
|1.220,10
|1.247,00
|-2,16
|İndeks Bilgisayar
|31,42
|32,08
|-2,06
|Ülker Bisküvi
|23,18
|23,64
|-1,95
|Mavi Giyim
|53,60
|54,60
|-1,83
|Verusa Holding
|63,00
|64,00
|-1,56
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,85
|-1,56
|MLP Sağlık
|25,24
|25,60
|-1,41
|Çemtaş
|16,51
|16,69
|-1,08
|Kardemir (D)
|7,60
|7,67
|-0,91
|Gübre Fabrikaları
|81,80
|82,55
|-0,91
|Ereğli Demir Çelik
|16,65
|16,80
|-0,89
|Deva Holding
|31,34
|31,62
|-0,89
|Good-Year
|9,12
|9,20
|-0,87
|Pegasus
|87,00
|87,75
|-0,85
|Eczacıbaşı İlaç
|7,39
|7,44
|-0,67
|Tekfen Holding
|17,40
|17,50
|-0,57
|Net Holding
|5,36
|5,39
|-0,56
|İş Finansal Kiralama
|3,93
|3,95
|-0,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi