Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 36,84 39,68 -7,16 Ege Endüstri 1.555,70 1.606,20 -3,14 Konya Çimento 1.220,10 1.247,00 -2,16 İndeks Bilgisayar 31,42 32,08 -2,06 Ülker Bisküvi 23,18 23,64 -1,95 Mavi Giyim 53,60 54,60 -1,83 Verusa Holding 63,00 64,00 -1,56 Torunlar GMYO 3,79 3,85 -1,56 MLP Sağlık 25,24 25,60 -1,41 Çemtaş 16,51 16,69 -1,08 Kardemir (D) 7,60 7,67 -0,91 Gübre Fabrikaları 81,80 82,55 -0,91 Ereğli Demir Çelik 16,65 16,80 -0,89 Deva Holding 31,34 31,62 -0,89 Good-Year 9,12 9,20 -0,87 Pegasus 87,00 87,75 -0,85 Eczacıbaşı İlaç 7,39 7,44 -0,67 Tekfen Holding 17,40 17,50 -0,57 Net Holding 5,36 5,39 -0,56 İş Finansal Kiralama 3,93 3,95 -0,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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