Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Düşen hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Global Yat. Holding
|2,21
|2,25
|-1,87
|MLP Sağlık
|23,32
|23,54
|-0,93
|ASELSAN
|16,09
|16,18
|-0,56
|Brisa
|23,88
|24,00
|-0,50
|Çimsa
|24,42
|24,52
|-0,41
|Pegasus
|68,50
|68,60
|-0,15
|Arçelik
|33,36
|33,38
|-0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi