Son dakika haber | Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 3.157 2,35 BIST SINAİ 1.570 -0,02 BIST GIDA, İÇECEK 1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.157
|2,35
|BIST SINAİ
|1.570
|-0,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.597
|-1,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|602
|-1,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.162
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.211
|-0,70
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.220
|-0,14
|BIST METAL ANA
|2.497
|-0,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.192
|1,92
|BIST MADENCİLİK
|1.375
|0,78
|BIST HİZMETLER
|1.027
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|61
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.310
|-1,09
|BIST TURİZM
|196
|0,37
|BIST TİCARET
|3.386
|-1,45
|BIST İLETİŞİM
|382
|-0,89
|BIST SPOR
|590
|0,62
|BIST İNŞAAT
|1.206
|0,54
|BIST MALİ
|1.198
|-0,89
|BIST BANKA
|1.183
|-1,14
|BIST SİGORTA
|5.303
|-0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|916
|0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|971
|-0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|545
|-0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|1.706
|-0,10
|BIST BİLİŞİM
|536
|-0,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|957
|1,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:27
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı Trafikte "yol vermeme" tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü