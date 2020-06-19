Son dakika haber | Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 347.968 0,91 BIST ANKARA 195.641 0,05 BIST ANTALYA 109.321 -0,88 BIST BALIKESİR 123.783 -0,64 BIST BURSA 211.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|347.968
|0,91
|BIST ANKARA
|195.641
|0,05
|BIST ANTALYA
|109.321
|-0,88
|BIST BALIKESİR
|123.783
|-0,64
|BIST BURSA
|211.842
|0,30
|BIST DENIZLI
|243.424
|-2,69
|BIST ISTANBUL
|119.702
|1,57
|BIST IZMIR
|232.289
|0,40
|BIST KAYSERI
|488.516
|-0,60
|BIST KOCAELI
|222.723
|0,25
|BIST KONYA
|99.621
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|734.653
|-2,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:19 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı