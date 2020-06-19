Son dakika haber | Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 347.968 0,91 BIST ANKARA 195.641 0,05 BIST ANTALYA 109.321 -0,88 BIST BALIKESİR 123.783 -0,64 BIST BURSA 211.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 347.968 0,91 BIST ANKARA 195.641 0,05 BIST ANTALYA 109.321 -0,88 BIST BALIKESİR 123.783 -0,64 BIST BURSA 211.842 0,30 BIST DENIZLI 243.424 -2,69 BIST ISTANBUL 119.702 1,57 BIST IZMIR 232.289 0,40 BIST KAYSERI 488.516 -0,60 BIST KOCAELI 222.723 0,25 BIST KONYA 99.621 -1,35 BIST TEKIRDAĞ 734.653 -2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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