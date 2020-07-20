Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 445.700 3,11 BIST ANKARA 216.337 0,73 BIST ANTALYA 145.780 1,08 BIST BALIKESİR 135.203 1,82 BIST BURSA 267.646 1,93 BIST DENIZLI 244.307 0,72 BIST ISTANBUL 123.904 0,54 BIST IZMIR 252.619 0,72 BIST KAYSERI 571.873 0,43 BIST KOCAELI 237.470 0,22 BIST KONYA 154.432 7,31 BIST TEKIRDAĞ 781.807 1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)