Son dakika haber! Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Karabağ Tezkeresi Meclis'te

Azebaycan'a asker gönderilmesine ilişin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

.....

Ermenistan işgalinden kurtarılan Domi köyü görüntülendi

Azerbaycan'ın, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtardığı Domi köyü görüntülendi.....

Bakan Varank aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, " TÜBİTAK Covid-19 Platformundaki bilim insanlarımız, Ribavirin molekülünün hastalığın tedavisinde etkin olduğunu hayvan deneyleriyle ispatladı" dedi.

....

Bakan Pekcan: "Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ürünlerimizle, her zaman ve her koşulda dünyanın her pazarında olmayı hak ediyoruz" dedi.....

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili kararını verdi

İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

-İHA-