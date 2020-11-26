Son dakika haber! Günün özeti - Son Dakika

Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;

Akıncı Üssü davasında karar Akıncı Üssü davasında mahkeme kararını açıklamaya başladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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Milli Güvenlik Kurulu sonrası kritik açıklamalar

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Türk gemisinin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde müdahale edilmesi dikkat çekilerek, mezkur uygulamaya karşı gerekli her alanda adımların atılacağı belirtildi.

Suriye sınırına 832 kilometre duvar kurulumu tamamlandı

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Ergenekon davasından ayrılan Danıştay saldırısı davasında karar açıklandı.

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Asgari ücret için tarih belli oldu

Gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantı 4 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Açıklama, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi.

Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü

Konya'da takla atan aracın sürücüsü savrularak yol kenarındaki evin çatısına düştü. Kazada sürücünün çatıya düşmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

-İHA-