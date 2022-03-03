Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı - Son Dakika
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Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

03.03.2022 16:34

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı katılımı için ilgili başvuru dilekçesini imzaladı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) hızlı katılımı için ilgili başvuru dilekçesini imzaladı.

Canlı yayında halka seslenen Garibaşvili, Gürcistan'ın AB'ye katılım için ilgili başvuru dilekçesini imzalayarak, söz konusu dilekçenin AB'nin ilgili kurumlarına bugün gönderileceğini belirtti.

Gürcistan'ın Avrupa'nın parçası olduğunu ve bugün tarihi bir gün yaşadıklarını vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"AB üyeliğine başvurmak, Gürcistan'ın Avrupa entegrasyonu yolunda attığı önemli bir adımdır. Tarihimizde yeni bir sayfayı açan ve ortak bir Avrupa ailesi ile bizi birleştirmeyi amaçlayan atalarımızın çabalarını sürdüren bir aşamadır. Gürcistan bir Avrupa devletidir. Ülkemiz, uzun tarihi boyunca her zaman Avrupa kültür ve medeniyet alanına ait olmuştur ve hala onların korunmasına, gelişmesine değerli katkılarda bulunmaktadır."

Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı
Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı
Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

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Avrupa Birliği, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Başbakanı, ülkesinin AB'ye hızlı katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı - Son Dakika


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