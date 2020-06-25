Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması - Son Dakika

Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması

Gelen son dakika haberine göre Gürcistan'da, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Gürcistan'da, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen "Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti

Tiflis'teki büyükelçilik binasında, Tiflis Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada dereceye giren eser sahipleri için ödül töreni gerçekleştirildi.

Burada konuşan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türk-Gürcü ilişkilerinin gelişmesinin önemine işaret ederek, Gürcü gençlerle Türkiye arasında eser tercümesi yoluyla dil ve kültür köprüleri kurulmasında sağladıkları katkılardan dolayı akademisyen, okutman ve öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Yarışmanın devamının da geleceğini belirten Yazgan, Türk edebiyatının seçkin yazarlarını Gürcistan'da tanıtmanın Gürcü ve Türk gençleri arasında kurulan ilişkileri daha da güçlendireceğini dile getirdi.

Fatma Ceren Yazgan, yarışmayı genişleterek gelecekte tam bir eserin çevirisinin yapılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dereceye girenlerin ödüllendirildiği törende, yarışmaya katılan diğer katılımcılar da belgelerini aldı.

18 Aralık 2019'da başlayıp değerlendirme süreciyle 8 Haziran'da sona eren yarışmaya, yüksek öğrenimlerine Gürcistan'da devam eden Gürcü Türkoloji öğrencileri, Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Sabahattin Ali'nin "Değirmen" adlı eserinden "Birdenbire Sönen Kandilin Hikayesi" öyküsünün bireysel çevirileriyle katıldı.

Değerlendirme, Gürcü Türkolog ve çevirmenlerden oluşan Bağımsız Seçici Kurul tarafından yapıldı.

Gürcistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:07 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması - Son Dakika

Son Dakika

00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 11:16 Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti
00:27
Son Dakika: Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
00:09
Fenerbahçe, Roma'nın stoperi Juan Jesus'u transfer etmek istiyor
00:00
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
23:57
Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
23:34
Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
23:32
Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
23:23
Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
23:16
İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
22:55
Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 00:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Gürcistan'da Türkçe Eserlerin Gürcüceye Çeviri Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]