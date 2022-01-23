Son dakika haber... Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani: "Ukrayna'nın yanındayız" - Son Dakika

Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ülke olarak Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Zalkaliani, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, herhangi bir ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine tehdit oluşturmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içindedir. Biz Ukrayna'nın yanındayız."