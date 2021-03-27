Son dakika haber... Gürcistan, "Dünya Saati" etkinliğine destek verdi - Son Dakika

Son dakika haber... Gürcistan, "Dünya Saati" etkinliğine destek verdi
27.03.2021 23:07
Son dakika haber... Gürcistan, küresel ısınmaya dikkati çekmek için organize edilen "Dünya Saati" isimli çevre etkinliğine bu yıl da destek verdi.
Gürcistan, küresel ısınmaya dikkati çekmek için organize edilen "Dünya Saati" isimli çevre etkinliğine bu yıl da destek verdi.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla organize edilen "Dünya Saati" isimli çevre etkinliği kapsamında, başkent Tiflis'te Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Parlamento binalarının ışıkları 1 saatliğine söndürüldü.
WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen Dünya Saati etkinliğinde, dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları 1 saatliğine kapatılıyor.
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