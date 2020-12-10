Koronavirüs salgını nedeniyle katılımın az olması üzerine Dünya Güreş Birliği (UWW) 2020 Dünya Güreş Şampiyonası'nı iptal etmiş ve yerine bireysel dünya kupasını organize etmişti. Dünya Kupası 12-18 Aralık tarihleri arasında Sırbistan'da düzenlenecek.

Bireysel dünya kupası için milli takımlar hazırlıklarını tamamladı. Dünya Kupası'nda ilk olarak mindere Grekoromen Milli Takımı çıkacak. Hazırlıklarını İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde tamamlayan milli takım bugün akşam saatlerinde Sırbistan'a hareket edecek. Teknik direktör Salih Bora yönetimindeki milli takımımızda şu isimler bulunuyor: