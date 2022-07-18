Son dakika haberi: Güreşte kazandığı para ödülünü 15 Temmuz şehidi anısına camiye bağışladı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Güreşte kazandığı para ödülünü 15 Temmuz şehidi anısına camiye bağışladı

18.07.2022 15:24

Son dakika haberler: Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen karakucak güreşlerinde Ümit Gün, kazandığı para ödülünü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen anısına köy camisine verdi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde düzenlenen karakucak güreşlerinde Ümit Gün, kazandığı para ödülünü Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen anısına köy camisine verdi.

Topardıç köyünde geleneksel olarak düzenlenen Karapınar Yayla Bayramı yoğun katılımla gerçekleşti.

Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan etkinlikte daha sonra vatandaşlara etli pilav ikram edildi.

Güreşlerin açılışında konuşan Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, bu tür organizasyonların gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan güreşlerde dereceye giren gençlere çeşitli para ödülleri takdim edildi.

Güreşçilerden Ümit Gün de dereceye girerek para ödülü almaya hak kazandı.

Gün, yaptığı konuşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Ozan Özen anısına güreşlere katıldığını belirtti.

Güreş müsabakasına katılan MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran da Gün'e para ödülünü verdi.

Başaran'ın verdiği ödülü kabul edemeyeceğini kaydeden Gün, bu parayı Ozan Özen adına köy camisine bağışladığını kaydetti.

Öte yandan, güreş müsabakasının en küçüğü olan 4 yaşındaki Eymen Hıracaoğlu da rakibini yenerek para ödülü almaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Güreşte kazandığı para ödülünü 15 Temmuz şehidi anısına camiye bağışladı - Son Dakika

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