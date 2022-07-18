Öte yandan, güreş müsabakasının en küçüğü olan 4 yaşındaki Eymen Hıracaoğlu da rakibini yenerek para ödülü almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Güreşte kazandığı para ödülünü 15 Temmuz şehidi anısına camiye bağışladı - Son Dakika

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