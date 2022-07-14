Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi

14.07.2022 21:36
Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi

Son dakika haberi: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde 22 sivilin öldürülmesiyle şok yaşadığı ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde 22 sivilin öldürülmesiyle şok yaşadığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Genel Sekreter, 22 sivilin öldüğü ve 100 kişinin de yaralandığına dair raporların alındığı Ukrayna'nın Vinnitsa kentine yapılan füze saldırısı karşısında şok oldu." dedi.

Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından saldırının bu sabah Vinnitsa'da gerçekleştiği konusunda bilgilendirildik." diye konuştu.

Son 24 saat içinde de Zaporizhzhya, Mykolaiv ve Donetsk'in çeşitli bölgelerindeki saldırıların can ve mal kaybına neden olduğunu ve sivil altyapıya zarar verdiğini belirten Sözcü Yardımcısı, "düşmanlıkların hayati altyapıyı tahrip ettiğini, milyonlarca insanı sağlık hizmetlerine, suya, elektriğe ve gaza erişimden mahrum bıraktığını" dile getirdi.

Haq, Mariupol'de insanların her hafta sadece 5 litre içme suyu alabildiği ve Dünya Sağlık Örgütünün şu ana kadar hiçbir vaka bildirilmemesine rağmen şehirde yüksek kolera riskine karşı uyarıda bulunduğu bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada saldırıya tepkisini, " Rusya, her gün sivil nüfusumuzu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor, askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil alanlara füze atıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir? İnsan değiller. Katil bir ülke, terörist bir ülke." sözleriyle ifade etmişti.

YORUMLAR
500
Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı Bakan Akar Koordinasyon merkezinin oluşturulması konusunda mutabık kalındı Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'in Tahıl ve Gıda Sevkiyatı Toplantısı Sona Erdi
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle 'şok yaşadığı' belirtildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Orman yolu yapımı sırasında EYP'nin infilak etmesi sonucu şirket sahibinin 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
21:37 Vakaların yeniden yükselişe geçtiği koronavirüsün en yaygın yeni belirtisi şiddetli boğaz ağrısı
21:33 Bahçeli tarafından yeniden MHP üyeliğine davet edilen Baki Ersoy: Liderimin çağrısından şeref duydum
20:59 Kör Kahin Baba Vanga'dan yılın geri kalanı için korkunç kehanet: Kıtlık ve kuraklık olacak
20:13 İtalya Başbakanı Draghi'nin istifa edeceğini açıklandı: Bu hükümeti destekleyen ulusal birlik koalisyonu artık yok
20:04 Karısını öldüren koca işlediği cinayetten sonra oğlunu aradı: Annenle biraz tartıştık, eve git sakinleştir
19:59 Hayat Bilgisi'nin Amil'i Tarık Pabuççuoğlu'nun son halini görenler şaştı kaldı
19:26 Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan'ın otopsi raporu ortaya çıktı: 36 yerinden bıçaklanarak can vermiş
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 21:43:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement