Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

26.02.2022 17:18

Son dakika haberler... ANTALYA'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Yasin Çakmak (46), evine davet ettiği kadın arkadaşının yanında fenalaştı.

ANTALYA'da bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan ve yalnız yaşayan Yasin Çakmak (46), evine davet ettiği kadın arkadaşının yanında fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin 40 dakika boyunca kalp masajı yaptığı Çakmak, yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 816 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Evde yalnız yaşayan ve bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Yasin Çakmak, eve davet ettiği yabancı uyruklu kadın arkadaşının yanında aniden rahatsızlandı. Çakmak'ın yanında bulunan kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Çakmak'a yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Ancak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Yasin Çakmak'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatırken, yanında bulunan kadın arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çakmak'ın cenazesi ise ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

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Güvenlik Görevlisi, Yasin Çakmak, Polis, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GÜVENLİK GÖREVLİSİ YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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