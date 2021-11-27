Son dakika haber! Güvenlik korucusu, silahını temizlerken oğlunu vurdu - Son Dakika

Olay, Silvan ilçesi Kale Mahallesi İkizkule B Blok'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Güvenlik korucusu Veysi Tekin'in taşıma ruhsatlı tabancası temizlerken aniden ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, bu sırada Tekin'in yanında oturan oğlu Uğur Tekin'e isabet etti.

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