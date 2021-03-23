Son dakika haber... Güvenlik önlemi olmadan ölümüne cam temizliği - Son Dakika

Son dakika haber... Güvenlik önlemi olmadan ölümüne cam temizliği
23.03.2021 08:57
Bir son dakika haberine göre Şişli'de bir kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki bir evin camlarını temizlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Şişli'de bir kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki bir evin camlarını temizlemesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Şişli Nişantaşı'nda 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evin camlarını silen bir kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması yürekleri ağızlara getirdi. Metrelerce yükseklikteki evin camlarını silen şahsın, düşme tehlikesini göz ardı ederek çalışmasını sürdürmesi yok artık dedirtti. Şahsın canını hiçe sayarak temizlik yaptığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. - İSTANBUL
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