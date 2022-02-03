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Son dakika haber: Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

03.02.2022 13:28
Son dakika haber: Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te yakınları tarafından bir süre haber alınamayan şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Gaziantep'te yakınları tarafından bir süre haber alınamayan şahıs, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları yalnız yaşayan Hamit K.'den uzun süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine şahsın yaşadığı eve giden ekipler, Hamit K."yı bçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Yaşanan olay sonrası Hamit K.'nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Şahsın ölümüyle ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı geniş çaplı inceleme sürerken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için de çalışma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Son dakika haber: Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

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Gaziantep, Şahinbey, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Haber alınamayan şahıs bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika


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