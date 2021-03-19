Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul 'da görüşecek

Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti