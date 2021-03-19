Son dakika haber... HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

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19.03.2021 09:58
Son dakika haberi... 15.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Vahdettin Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3.
15.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AB Komisyonu Başkanı Ursula
Von Der Leyen ile Vahdettin
Köşkü'nden videokonferans ile görüşecek
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile İstanbul'da görüşecek
15.00Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3. Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni"ne katılacak.
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