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Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika

Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü

02.10.2021 16:10

Son dakika 3. sayfa haberi: Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü Antalya'da yaşlı kadın 1 Ekim Yaşlılar Günün'nde hayatının şokunu yaşadı 2 yıl öne tartıştığı kişi tarafından, dövüldü Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde yaşayan 70 yaşındaki 7 çocuk annesi Sabure Özçelik, 1 Ekim Dünya...

Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Antalya'da yaşlı kadın 1 Ekim Yaşlılar Günün'nde hayatının şokunu yaşadı

2 yıl öne tartıştığı kişi tarafından, dövüldü

ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş İlçesi'nde yaşayan 70 yaşındaki 7 çocuk annesi Sabure Özçelik, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde komşusu tarafından öldüresiye dövüldü. Hastanedeki kontrollerin ardından kızının evinde kalan yaşlı kadın, komşusunun su yüzünden kendisine saldırdığını, bağırıp yardım isteyerek ölümden kurtulduğunu söyledi.

Olay, Güneycik Mahallesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşi Bayram Özçelik ile birlikte yaşayan 7 çocuk annesi 70 yaşındaki Sabure Özçelik, komşusu M.E. ile 2 yıl önce hayvanların birbirine saldırması üzerine tartıştı. Olayın ardından iki aile arasına husumet başladı. Dün her iki ailede ortak olarak kullanılan havuz başında karşı karşıya geldi. Burada su kullanımı yüzünden yine tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre burada M.E., 70 yaşındaki Sabure Özçelik'i öldüresiye darp etti. Kadının bağırma sesleri ile olay yerine gelen köyün imamı kavgayı ayırdı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı kadını Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

"Karnıma tekme vurup başımı taş ile ezmeye kalkıştı"

Manavgat Devlet Hastanesine tedavisi tamamlanan yaşlı kadın kızının evine taburcu oldu. Tedavisi burada devam edilen Sabure Özçelik "Komşumuz M.E. ile 2 yıl önce bizim eşek ve onun katırı yüzünden tartışma yaşadık. Bu günden beri aramızda husumet var. Dün köyümüzün ortak kullanımı olan sulama havuzunun başında karşılaştığımızda aramızda önce ağız dalaşı ardından da tartışma yaşandı. Tartışma sırasında beni iterek yere düşürdü. Karnıma tekme vurup başımı taş ile ezmeye kalkıştı. Bağırışlarımı duyan köyümüzün imamı ve eşim geldiğinde kaçtı. Jandarmaya şikayette bulunduktan sonra Manavgat devlet Hastanesine geldik. Başımdaki yarık, gözümdeki morluk ve sırtımdaki tekme yerleri tedavi edildi. Tomografi çekildikten sonra kızımın evine geldik. Eğer eşim ve hoca sesimi duymasa belki de beni öldürecekti. Bu şahsın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

"M.E. koşarak kaçıyordu"

Sabure Özçelik'in eşi Bayram Ali Özçelik, M.E. ile aralarında husumet bulunduğunu, köyde çok kişinin arasının bu şahısla kötü olduğunu iddia ederek, "Evde otururken birden eşinin bağrışmalarını duydum. Koşup geldim. Ben geldiğimde imam da gelmişti. M.E. koşarak kaçıyordu. Peşinden gitmek istedim. İmam beni engelledi ve sakinleştirdi. Eşimi alıp tedavisini yaptırdık. Bu şahsın hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi.

Yaşlı kadın, başının taş ile ezilmek istendiğini belirterek M.E.'den şikayetçi oldu.

Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü
Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Gündoğmuş, Antalya, Bayram, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Eşek yüzünden husumeti bulunan komşusu, yaşlı kadını öldüresiye dövdü - Son Dakika
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