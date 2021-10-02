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Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de konuştu: (2)

02.10.2021 15:27
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de konuştu: (2), System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok güçlü yarınlara gidiyoruz, hem de çok güçlü yarınlara. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok güçlü yarınlara gidiyoruz, hem de çok güçlü yarınlara. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Bu millet yeniden dünyaya adaleti gösterecek, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın, terör meselesi, Türkiye'nin huzur meselesi... Onlarla ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz." dedi.

Bakan Soylu, Kocaeli Kongre Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen, İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen yeni araçların hizmete alınması töreninde, Hakkari ziyaretinde tıp fakültesini kazanan bir kız öğrenciyle konuşmasını anlattı.

Soylu, genç kızın tıp fakültesini kazanarak, 13 yaşındaki kız çocuklarını dağa götürüp, ellerine silah verip annelerinin kucaklarından alanlara inat eden bir sonuca ulaştığını vurgulayarak, doğuya yapılan yatırımlarla bölgenin bambaşka bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Bütün engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerine dikkati çeken Soylu, "Ülkemize bütün Batı'nın getirmememizi istemesine rağmen huzuru ve güveni nasıl getirmişsek, doğu ve güneydoğuda terörle ilgili mücadelemizde o çocuklarımızı nasıl rahat ve huzurlu ortam içerisinde bulundurmuşsak Allah şahittir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet Orta Doğu'yu savaş cenderesine sokmak isteyenlerin elinden alacak, etrafımızdaki coğrafyaya huzur ve barışı getirecektir. Buna olan inancım tamdır." diye konuştu.

"Türkiye'nin yapacak çok işi var"

Soylu, milletin bağış yapma hususunda cömert davrandığını, bunun çeşitli örneklerinin görüldüğünü belirterek, bağışçılara şükranlarını sundu.

Zorlukla karşılaşıldığında kendilerini maddi ve manevi anlamda rahatlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü yarınlara gidiyoruz, hem de çok güçlü yarınlara. Sadece etrafımızdaki coğrafyaya değil, dünyaya da yön verecek güçlü yarınlara gidiyoruz. Yıllardan beri özel sektörü bir taraftan devletimiz, hükümetimiz, bir taraftan üretenimiz, üniversitelerimiz, bir taraftan hepimiz üstüne koyarak gidiyoruz ve yarınlara güçlü bir şekilde adım atıyoruz. Bilmenizi isterim, yapacak çok işimiz var. Dünyanın kaldığı yönsüzlüğe yön vereceğiz, yapacak çok işimiz var. Dünya bir kere bize bu fırsatı verdi ve dünyaya adaleti gösterdik. Yeniden bu fırsatı bize verecek dünya, çalışkanlığımız var göreceksiniz. Bu millet yeniden dünyaya adaleti gösterecek, hakkaniyeti gösterecek. Hiç kafanıza takmayın, terör meselesi, Türkiye'nin huzur meselesi... Onlarla ilgili çalışmalarımızı aksaksız devam ettiriyoruz."

Soylu, Afrin'e yapılan "Fırat Kalkanı Harekatı"nı anımsatarak, Amerika ve Avrupa'nın operasyon başladığında mühimmat desteğini kestiğini anlattı.

Herkesin o süreçte endişe içinde beklediğini dile getiren Soylu, şunları ifade etti:

"Acaba ne olacak diye hepimiz endişe içerisindeyken sizin evlatlarınız, bizim mühendislerimiz, ay yıldızlı patent olan mühimmatları üretti ve orada Allah'a hamdolsun ki milletimizin beklentilerini boşa çıkarmadan kahraman silahlı kuvvetlerimize, kahraman güvenlik görevlilerimize yetiştirdi.

Onların bir hesabı varsa Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Sizinle ne kadar gurur duysak azdır, ne kadar müteşekkir olsak azdır, size ne kadar minnet duysak azdır. Bir, Türkiye'nin yapacak çok işi var. İki, asil milletimizin yapacak çok işi var. Üç, Cumhur İttifakı'nın yapacak çok işi var. Dört, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede ve dünyada yapacak çok işi var. Allah hepimizin yardımcısı olsun."

"İş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz"

Vali Seddar Yavuz da Bakan Soylu'nun terörle mücadelede gösterdiği üstün başarı ile birlik ve beraberliğin pekiştirilmesindeki çabanın milletin de takdirini kazandığını söyledi.

Emniyet ve asayiş hizmetlerinin vatandaşları birinci derece ilgilendiren konulardan biri olduğunu ifade eden Yavuz, ne kadar iyi güvenlik hizmeti verilirse vatandaşların da kendilerini o derece güvende hissettiğini kaydetti.

Yavuz, göreve başladığı ilk günlerde başlayan ve bugünlerde sonuçlanan güzel bir işbirliğini gördüklerini dile getirerek, Bakan Soylu'ya, Kocaelili sanayicilere, iş insanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Bağışçılar adına konuşan Mehmet Şerif Kanık da ülkenin birliği, beraberliği ve huzurunu korumaya yönelik verdiği çaba için Bakan Soylu'ya ve emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Soylu'nun liderliğinde faaliyet gösteren emniyet mensuplarının özverili çalışmalarının, ülkenin huzur ve güven ortamının devamlılığının teminatı olduğunu ifade eden Kanık, "Sanayiciler olarak Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak üzere mühendislerimizce üretilen ürünlerimizin Türkiye'mizin ve dünyanın her bir noktasına ulaşmasını sağlarken aynı zamanda sizlerin mücadelesiyle var olan bu huzur ve güven ortamının devamlılığı hususunda da sizlerle iş birliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından hayırseverler tarafından bağışlanan 70 aracın anahtarları temsili olarak 6 personele verildi. Ardından araçlar dua eşliğinde görev yerlerine uğurlandı.

Törende Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Bakan Soylu'ya Kocaelispor forması hediye etti.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Türkiye, Kocaeli, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu, Kocaeli'de konuştu: (2) - Son Dakika
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