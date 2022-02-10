Üye Girişi
Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

10.02.2022 18:27
Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika haberi: ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 1'i polis sorgusu, 2'si de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı,...

ANKARA'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Nuri Gökhan Bozkır ile irtibatlı olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan 6 kişiden 1'i polis sorgusu, 2'si de savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, 3 kişinin ise gözaltı süresi uzatıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Ukrayna'da yakalanarak 27 Ocak'ta Ankara'ya getirildi. Bozkır, emniyette 8 günlük sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri sırasında Bozkır ile irtibatlı olduğu iddia edilen 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüpheliler, 3 Şubat'ta polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emniyette ifade veren şüphelilerden 1'i, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 2'si de savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 kişinin ise gözaltı süresiuzatıldı.


YORUMLAR
500

Necip Hablemitoğlu, Gözaltı, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:12 Bakan Dönmez'den vatandaşın mağdur olduğu elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili açıklama
18:01 Kılıçdaroğlu'nun fatura kararına CHP'li Özel'den yorum: Ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için
18:03 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si transfer ataklarına devam ediyor! Kanarya'nın yıldızı, Ada yolcusu
18:00 CHP'den tüm partili belediyelere 'fatura' talimatı: Askıda fatura uygulamasını yaygınlaştıracaklar
17:48 Ayşenur Arslan'dan geri adım geldi! Tepki toplayan Türk Mukavemet Teşkilatı sözleri için özür diledi
17:35 Kamyon dorsesi üst geçide çarptı, kilolarca sıvı yağ yere döküldü!
17:33 Deneyimli hoca Galatasaray'a geri dönüyor! İşte Torrent sonrası göreve gelecek yeni isim
17:23 Son dakika! Konya'da zincirleme kaza: 4 yaralı
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:59 Mahkum'da bugün neler olacak? Fırat, Nazlı'yı Barış'ın elinden kurtarabilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 18:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 3 kişi serbest, 3 kişinin gözaltı süresi uzatıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement