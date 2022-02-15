Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki (TEM) gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, savcının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık tarafından daha önce re'sen serbest bırakılmıştı. Bugün adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

(Engin Yağcı/ İHA)