Üye Girişi
Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı

15.02.2022 11:33
Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltında tutulan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki (TEM) gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, savcının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hablemitoğlu suikastına ilişkin gözaltına alınan Nuri Gökhan Bozkır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'silahlı örgüte üye olmak' suçlarından tutuklayarak cezaevine göndermişti. Suikasta ilişkin gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin ise TEM şubedeki işlemlerine devam edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si savcılık tarafından daha önce re'sen serbest bırakılmıştı. Bugün adliyeye getirilen şüphelilerden 2'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 1'i serbest bırakıldı.

(Engin Yağcı/ İHA)

YORUMLAR
500

Necip Hablemitoğlu, Terörle Mücadele, Gözaltı, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:35 Resmi Gazete'de yayınlandı: İşte KDV indiriminin uygulanacağı gıda ürünleri
11:30 Yüzde 1'lik indirimin bilançosu bu: Ayçiçek yağı 1.79, bulgur 70 kuruş, süt 68 kuruş, yumurta 140 kuruş ucuzladı!
11:25 İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
11:21 Bahçeli "Elektrik dağıtımını devlet yapsın "dedi ve Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesilmesini istedi: Ödemezse hemen!
11:16 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Efe, hayatı tehlikede olan Kartal'a yardım edebilecek mi?
11:11 15 Şubat'ta altının gram fiyatı 820 lira seviyesinden işlem görüyor
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
09:43 Kuşlar havada öldü ve cansız bedenleri sokakları doldurdu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:42:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Hablemitoğlu suikastında gözaltınada tutulan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement