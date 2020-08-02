Son dakika haber | - Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşladı - Son Dakika

- Hacılar bayramın üçüncü gününde şeytan taşladı

MEKKE - Hacılar, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Cemerat'ta küçük, orta ve büyük şeytana yedişer taş attı.

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar bayramın üçüncü gününde korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyarak şeytan taşlamayı sürdürüyor. Cemerat bölgesine gelen hacılar bugün sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytana 7'şer taş attı.

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutarak, 10 bin kişiye hac izni verdi. Hacı adaylarının yüzde 70'i Suudi Arabistan'da ikamet eden yabancılardan, yüzde 30'u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor.