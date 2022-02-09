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Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika

Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ

09.02.2022 10:44

Gelen son dakika haberlerine göre ERZURUM'da hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisi Nurullah Dadaş'ı kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi.

ERZURUM'da hacizli olduğu için yakalama kararı bulunan otomobilin sürücüsü, kendisini durduran trafik polisi Nurullah Dadaş'ı kaçmak isterken yaklaşık 15 metre sürükledi. Yaralanan Dadaş hastaneye kaldırılırken, kaçan sürücü bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde polisevi önünde meydana geldi. Bölgede görev yapan trafik polisi Nurullah Dadaş, haciz yakalaması bulunan 25 TT 593 plakalı taksiyi durdurdu. Polis memuru Nurullah Dadaş, aracın durumuyla ilgili bilgi verdiği sürücü Özkan A.'dan anahtar ve evraklarını istedi. Anahtarı polis memuruna veren Özkan A., evrakları vermeden otomobilin anahtarsız çalıştırma özelliğini kullandı. Sürücünün kaçacağını anlayan polis memuru Nurullah Dadaş, elini sürücü koltuğundaki emniyet kemerine doladı. Bu sırada Özkan A., aracı hareket ettirdi, eli emniyet kemerine sarılı olan Dadaş'ı yaklaşık 15 metre sürükledi. Elini kurtaran polis memuru, yolun ortasına düştü. Yaralanan Nurullah Dadaş'ın yardımına meslektaşları ve çevredekiler koştu. Dadaş, çağırılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurullah Dadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından Özkan A.'nın aracı, kapalı otoparkta bulundu. Otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle yediemin otoparkına götürdü. Bir süre sonra Özkan A., Gölbaşı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ
Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ
Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ

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Cumhuriyet Caddesi, Polis Memuru, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... HACİZLİ TAKSİSİNİ BAĞLAMAK İSTEYEN TRAFİK POLİSİNİ 15 METRE SÜRÜKLEDİ - Son Dakika
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