Son dakika haber: Hadrianaupolis Antik Kenti'nin ören yeri haline getirilmesi hedefleniyor - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ören yeri haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından Hadrianaupolis Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları için istihdam edilen uzman arkeolog ve restoratörlerden oluşan kazı ekibi, kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş ile Vali Gürel'i makamında ziyaret etti.

Gürel, ziyarette yaptığı konuşmada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin Karabük'ün turizmi açısından önemli olduğunu söyledi.

Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ören yeri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Gürel, "Geçtiğimiz dönemde kazı süresini 12 aya çıkararak bu konuda önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. En son uzman arkeolog ve restoratörlerden oluşan sizlerin ataması da gerçekleşti. Artık sürekli kazı alanında görev yapacaksınız. Hadrianaupolis'te bulunan her bulgu ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.