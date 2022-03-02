Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada

02.03.2022 14:57

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu'nda hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-650 Karayolu'nda hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde D-650 Karayolu Tepekum Mahallesi Kumköy Sokak girişinde bulunan ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışığı fark etmediği iddia edilen hafif ticari araç, dönüş yapmakta olan belediye otobüsüne çarptı. Meydana gelen kazada, hafif ticari araç içerisinde sürücü ve yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, belediye otobüsünün karşıya geçtiği esnada hafif ticari aracın yandan çarpması ve kazayı görenlerin yardıma gitmesi yer alıyor.

(Orkun Kaya/ İHA)

Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada
Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada
Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada

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Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araca böyle çarptı Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı Takla atan hafif ticari araç 300 metre sürüklendi: 2 yaralı

Sakarya, Tragger, Kumköy, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hafif ticari araç ile belediye otobüsünün çarpışma anı kamerada - Son Dakika


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