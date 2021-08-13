Son dakika haber: HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI LEYLEK, ÖLDÜ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın çarptığı leylek, Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı'nda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aracın leyleleğe çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Malkara ilçe girişi Deveci Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, yol kenarında gezinen leyleğe çarptı. Sürücünün, durmadan yoluna devam ettiği kaza sonra leyleğin yardımına haber verilmesi üzerine Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri koştu. Barınak yetkililerince tedavi altına alınan leylek, yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü.

Hayvanseverler, kazanın güvenlik kamera görüntüsünü sosyal medyada paylaşarak durmadan yola devam eden sürücüye tepki gösterdi. Olay anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.