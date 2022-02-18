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Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

18.02.2022 13:57
Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Karaman Caddesi üzeri Altıyol Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Karaman Yolu istikametine seyir halinde olan E.U. idaresindeki 42 ES 932 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşakta yolun karşına geçmek isteyen Seyid İ'ye (82) çarptı. Yaşlı adam çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Seyid İ'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, Seyid İ'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Karaman, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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