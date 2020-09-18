Son dakika haber: Hafize Kurban davasında yine sonuç çıkmadı - Son Dakika

Hafize Kurban davasında yine sonuç çıkmadı

Eşini bıçakla öldüren sanığın yargılamasına devam edildi

DENİZLİ - Denizli'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık Uğur Kurban'ın avukatının ek süre talebinin ardından duruşma 5 Kasım'a ertelendi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi 23 yaşındaki Hafize Kurban'ı, 27 Ağustos 2019 tarihinde boynundan bıçaklayarak ölümüne sebep olan Uğur Kurban hakkında, "tasarlayarak eşi öldürme", "kasten yaralama", "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından dava açılmıştı. Cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada, "tasarlayarak eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ettiği Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı olarak Denizli 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Uğur Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların katıldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır olarak bulundu.

Sanık Uğur Kurban'ın avukatı, cezaevinde sanıkla görüşemediğini ve savunmayı hazırlayamadığını belirterek ek süre istedi. Avukatın talebi üzerine mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Denizli Adalet Sarayı önünde toplanan sivil toplum kuruluşları üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla, sanık Uğur Kurban'a en ağır cezanın verilmesini istediklerini söyledi.