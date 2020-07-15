Son dakika haber | Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı

Son dakika haberleri: Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı Sakarya'da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek...

Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı

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SAKARYA - Sakarya'da 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşecek etkinlikler kapsamında Sakarya protokolü ilk olarak, 15 Temmuz gecesi Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken darbeci askerlerin ateş açması sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak'ın ailesini ve mezarlığını ziyaret etti.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da bir dizi program gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programların başlangıcında 15 Temmuz hain darbe girişimin de şehit düşen Serdar Gökbayrak'ın mezarı ziyaret edildi. Programa Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Sakarya AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program da bulunan Sakarya protokolü 15 Temmuz gecesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görev yapan ve darbe girişimini bastırmak için Arnavutköy Topkule Kışlası'na girmek isterken açılan ateş sonucu Şehit düşen Serdar Gökbayrak'ı Arifiye Hanlı Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret ederek yakınlarına başsağlığı ve metanet diledi. Gerçekleşen ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Protokol daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehidin annesi Ferdane, Eşi Necla, çocukları Ceyda, Elif, Alperen, Kayınpederi Fevzi Dayan, kardeşleri Mesut, Soner, Saim ve ablası Fikriye ile bir süre sohbet eden Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım şehit ailesine başsağlığı ve metanet diledi. Daha sonrasında ise Vali Kaldırım, şehit yakınlarına Türk Bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve çiçek takdim etti.

Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Serdar Gökbayrak mezarı başında anıldı - Son Dakika
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