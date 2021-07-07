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Son dakika haber: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine bölge ülkelerinden tepkiler - Son Dakika

Son dakika haber: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine bölge ülkelerinden tepkiler

07.07.2021 17:44
Son dakika haber: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine bölge ülkelerinden tepkiler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre BUENOS Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölge ülkeleri ve birçok devlet başkanı taziye mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

BUENOS Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölge ülkeleri ve birçok devlet başkanı taziye mesajı yayımlayarak saldırıyı kınadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği günlük basın toplantısında, Moise ve eşinin maruz kaldığı saldırıyı kınadı ve Haiti halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından, "Meksika, Haiti halkına taziyelerini iletir ve şiddeti sert bir şekilde kınar." ifadelerini kullandı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera da Twitter hesabından, Haiti için barış çağrısı yaptığı mesajında, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Moise'nin ailesine ve tüm Haiti halkına dayanışma ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Peru Devlet Başkanı Francisco Sagasti, sosyal medya hesabından, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen suikastı şiddetle kınıyorum. Bu zor zamanda Haiti halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerimi iletiyorum. Bölgemizi yasa boğan bu olaylar cezasız kalmamalı."

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Twitter hesabından, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen alçakça suikastı kınıyoruz. İnsanlık dışı, korkakça ve barbarca bir hareket. Sevenlerine ve tüm Haiti halkına en içten başsağlığı diliyoruz. Ekvador bu zor zamanlarda Haiti'nin yanında." açıklamasında bulundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, sosyal medya hesabından, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen alçakça suikastı kınıyoruz. Bu, bütün Haiti halkına karşı korkakça ve barbarca yapılmış bir harekettir. Demokrasiyi destekliyoruz ve Amerikan Devletleri Örgütü'nden demokratik düzeni korumak için acil bir misyon göndermesini talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabından barış ve anlayış çağrısı yaparak, "Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye düzenlenen korkunç suikastı şiddetle kınıyoruz. Yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, kardeş Haiti halkıyla koşulsuz dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moise'ye düzenlenen suikast şiddetle kınandı ve Arjantin'in başsağlığı dilediği Haiti halkı ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, evine bir grup silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. Saldırıda yaralanan eşi Martine Moise'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Suikast, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Haiti Devlet Başkanı Moise'nin öldürülmesine bölge ülkelerinden tepkiler - Son Dakika


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