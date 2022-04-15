Son dakika haberi... HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN İADE DAVASINDA SAVCININ TEMİNAT TALEBİ REDDEDİLDİ - Son Dakika

HAİTİ Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın iade davasında, duruşma savcısı Haiti devletinin kürek cezası vermeyeceği yönünden teminat istenmesi yönünde talepte bulundu. Mahkeme ise savcının teminat talebini, iade davası yönünden bir katkı sağlamayacağından reddine karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Handal'ın avukatı Mahmut Barlas, İade edilmemesini istiyoruz. Haiti'ye bugüne kadar iade kararı veren hiçbir modern ülke yok dedi.

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağladığı iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55'te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastla ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasrı Salem Handal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Samır Nasrı Salem Handal'ın tutuklu bulunduğu Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda uluslararası koruma başvurusunda bulunduğu, bununla ilgili İl Göç Müdürlüğü'nce yazılan yazıda ise Handal ile statü belirlemek için mülakat yapıldığı, Göç Net veri giriş sisteminde hakkında kamu güvenliği açısından sakıncalı görülen tahdit kodu bulunduğu, statü belirleme değerlendirme işlemlerinin uzun süreceği anlaşıldığından, başvurusunun genel değerlendirme kapsamına alındığının bildirildiğini belirtti.

SAVCI HAİTİ'DEN KÜREK CEZASI UYGULANMAMASI İÇİN TEMİNAT VERİLMESİ TALEBİ

Duruşma savcısı, Haiti adli makamlarından alınan yanıtta şüpheliye isnat edilen suçlara göre ömür boyu kürek cezası müeyyidesi dikkate alınarak 6706 sayılı Yasanın 113. maddesi ile iade talep eden Haiti adli makamlarından öngörülen cezanın infaz edilmeyeceğine dair yeterli teminatın verilmesi hususunda usuli işlemlerin yerine getirilmesi, şüpheliye isnat edilen eylemlerin niteliği, kırmızı bülten ile aranırken yakalanması dikkate alınarak tutukluluk halinin devamını talep etti.

HAİTİ'YE GÖNDERİLİRSEM İŞKENCE GÖRECEĞİM

Mütalaa sonrasında söz verilen Samır Handal, Haiti'ye geri gönderilemem. Eğer Haiti'ye geri gönderilirsem işkence göreceğim. Orada yargılama yapacak herhangi bir hakim ve savcı yoktur. Bu suçla hiçbir alakam yoktur. Sadece doktor Emmanuel Sanon için bir ofis kiraladım. Bu da suikastta kullanılmış. Burada adımın geçmesinin tek nedeni budur. Hakim bana sorduğunda ben ofisi kiraladığımı söylemiştim. Bu isimli kişi de ifadesinde beni tanımadığını beyan etmiştir dedi. Epilepsi hastası olduğunu da belirten Handal, Ben epilepsi nedeniyle yere düştüğümde kafamı vurmuş ve gözümü yaralamıştım. Sağlığımla ilgili sürekli tıbbi destek almak zorundayım. Avukatımda belgelerim vardır dedi.

İADE TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİLER

Samır Nasrı Salem Handal'ın avukatları Mahmut Barlas ve Tuğçe Duygu Köksal ise teminat gelse dahi iade talebinin kabul edilmemesi gerektiğini, Haiti de kürek çekme cezası gibi insanlık dışı cezalar uygulandığını, buna ilişkin uluslararası raporları ve hapishanelerinde çekilmiş görüntüleri delil olarak mahkemeye sunarak teminat verseler dahi iade talebinin reddini talep ettiler.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu şüpheli Samır Nasrı Salem Handal hakkında Haiti devleti tarafından Kasten öldürme suçundan İnterpol tarafından kırmızı bülten evrakının bulunması, kaçma şüphesi dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Şüpheli avukatının sunduğu görüntülerin heyetçe izlenmesine ve şüpheliye kendisini en iyi ifade ettiği dili bildirmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine, hangi dilde kendini daha iyi ifade edebileceğini belirtmesi halinde tercüman görevlendirilmesine karar verildi. Heyet, savcının teminat talebini ise 6706 sayılı Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün yazı cevabı ve Haiti Cumhuriyeti ile yapılan yazışma içerikleri dikkate alınarak iade davası yönünden bir katkı sağlamayacağından reddine karar verdi. Duruşma, 30 Mayıs'a ertelendi.

AVUKATI HAİTİ'YE BUGÜNE KADAR İADE KARARI VEREN MODERN ÜLKE YOK

Duruşma çıkışında basın mensuplarının soruları yanıtlayan avukat Mahmut Barlas, savcının ömür boyu kürek çekme cezasının uygulanmaması yönünde talebi olduğunu ifade ederek Çok yerinde bir kararla mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Keza Haiti, insan hakları uygulaması yönünden, işkence yönünden dünyadaki hukuğun üstünlüğü endeksindeki son sıralardaki ülkelerden bir tanesi. Haiti'nin teminatına, AİHM içtihatları, AİHM'in daha önceki emsal niteliğindeki içtihatları gereği alınmasında bir hukuki menfaat yoktu. Bir sonraki celse 30 Mayıs, karar duruşması olacağını tahmin ediyorum. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Müvekkilimizin atılı suçla hiçbir ilgisi yok. Türk adaletine sonsuz güveniyoruz. İade edilmemesini istiyoruz. Haiti'ye bugüne kadar iade kararı veren hiçbir modern ülke yok. Türkiye'nin de dosyadaki bu kadar delillerle iade kararının verileceğine dair benim inancım yoktur dedi.

SAVCILIK TALEPNAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı talepnamesinde, kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu Samir Handal'ın 15 Kasım 2021'de Türkiye'ye giriş yaparken havalimanında yakalanarak Haiti'ye iadesi amacıyla geçici olarak tutuklandığı belirtiliyor. 6-7 Temmuz 2021 gecesi silahlı kişilerin Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin özel mülkiyetine girdikleri, Cumhurbaşkanını öldürdükleri ve eşini yaraladıkları, ayrıca evden değerli eşya ve önemli evrakları aldıkları, birçok zanlının yakalandığı, birçoğunun ise kimliğinin tespit edildiği, Handal'ın da bu kişilerden olduğu kaydedildi. 6706 sayılı Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca iade talebine ilişjin karar verilmek üzere talepname düzenlendiği ve şüphelinin iadeyi kabul etmemesi halinde Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalara göre iade edilebilirliğine karar verilmesi talep ediliyor.