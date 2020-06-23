Son dakika haber: HAK-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı - Son Dakika

Son dakika haber: HAK-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı

Son dakika güncel haberi... İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, "Bu önemli görev ülkemiz ve dünya için tarihi bir adım olmakla birlikte, Türkiye'nin dünyadaki liderliğinin de bir göstergesi sayılmaktadır" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, "Bu önemli görev ülkemiz ve dünya için tarihi bir adım olmakla birlikte, Türkiye'nin dünyadaki liderliğinin de bir göstergesi sayılmaktadır" dedi.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı. Arslan mesajda, "Ülkemiz, dünyada teröre karşı aynı anda birçok ülkede mücadele ederek barışın tesis edilmesi, bütün ülkelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla mağdur ve mazlumlara el uzatılması ve tüm bu güzelliklerin dünya ülkeleri ile paylaşılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle daha ileriye taşınacaktır.Bu başarıya ulaşılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başarılı çalışmalarını ve Volkan Bozkır'ın girişim ve gayretlerini tebrik ediyoruz. Bozkır'ın bu mühim göreve layık olarak başarılı bir süreç yürüteceğinize inancımız tamdır" dedi. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Mahmut Arslan, Volkan Bozkır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: HAK-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:37 İstanbul'un lüks semtinde yol göle döndü 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:36 Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda 11:36 Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:55 Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:13 Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: HAK-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]