Son dakika haber: HAK-İş Genel Başkanı Arslan'dan Volkan Bozkır'a tebrik mesajı - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesini tebrik ederek, "Bu önemli görev ülkemiz ve dünya için tarihi bir adım olmakla birlikte, Türkiye'nin dünyadaki liderliğinin de bir göstergesi sayılmaktadır" dedi.



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Büyükelçi Volkan Bozkır'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 75. dönem başkanlığına seçilmesi nedeniyle bir tebrik mesajı yayınladı. Arslan mesajda, "Ülkemiz, dünyada teröre karşı aynı anda birçok ülkede mücadele ederek barışın tesis edilmesi, bütün ülkelerde yoksulluğun azaltılması amacıyla mağdur ve mazlumlara el uzatılması ve tüm bu güzelliklerin dünya ülkeleri ile paylaşılması noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle daha ileriye taşınacaktır.Bu başarıya ulaşılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğini, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun başarılı çalışmalarını ve Volkan Bozkır'ın girişim ve gayretlerini tebrik ediyoruz. Bozkır'ın bu mühim göreve layık olarak başarılı bir süreç yürüteceğinize inancımız tamdır" dedi. - ANKARA