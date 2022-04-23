SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - GZT Giresunspor maçının ardından - Son Dakika

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, evinde GZT Giresunspor 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 'Oyuna iyi başlayamadık, 45 dakika boyunca kötü oynadık. İkinci yarıya başlarken 3 tane oyuncuyla başladık ki oyunu değiştirelim, hareketlendirelim. İlk baştan penaltıdan golü yedik. Akan oyunda değil de duran toplardan gol yiyoruz. Çok çabuk toparlandık ve öne geçtik. Kırmızı kart pozisyonunda ise birbirine söylediği kelimeleri oyuncular devamlı söylüyorlar. Bu şekilde olursa sahada oyuncu kalmaz. Gereksiz şekilde atıldığını düşünüyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 4 maçımız kaldı 4 maçı da iyi değerlendirmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

KELEŞ: ADANA MAÇINI KAZANIP RAHATLAMAK İSTİYORUZ

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise açıklamasında, 'Maç öncesi kazanıp matematiksel olarak garantilemek istiyorduk. Maça iyi başladık, ilk yarı istediğimiz bir oyun vardı. Fazla pozisyon vermedik. Çıkarken daha iyi çıkabilseydik ilk yarıda öne geçebilirdik. Penaltıdan ikinci yarı öne geçmemize rağmen, oyuncularda biraz rahatlık oldu herhalde, konsantrasyon kaybıyla da bir anda 2-1 oldu. Kurduğumuz baskı ve kaçırdığımız pozisyonlar var. Ceza sahasına çok girdik ama son vuruşu yapamadık. Çok üzgünüz kaybettiğimiz için. Adana maçını kazanıp rahatlamak istiyoruz' dedi.