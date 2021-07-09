Son dakika haber: Hakkari'de 1. Geleneksel Çocuk Şenliği başladı - Son Dakika

Hakkari'de 1. Geleneksel Çocuk Şenliği başladı

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünün katılımıyla "1. Geleneksel Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde düzenlenen 1. Geleneksel Çocuk Şenliğine aileler çocukları ile birlikte yoğun ilgi gösterdi. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çocuklara uçurtma dağıtırken, "Kanka polis' çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Hakkari Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlisi Yasemin Önal, normalleşmenin başlaması ile uzun süre evlerinde sıkılan çocuklara moral vermek ve bu sürecin rehavetinden kurtulmak için çocuk şenliği düzenlediklerini ve bu şenliklerin 3 gün devam edeceğini söyledi. Önal, "Emniyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Valimiz İdris Akbıyık'ın katkılarıyla bu projemizi hazırladık ve bugün de hayata geçirdik. Şu an uçurtma şenliği var, sonraki iki günde de çeşitli etkinlikler olacak. Atmosfer çok güzel. Bir anne olarak bence çocukların çok ihtiyacı vardı böyle bir şeye. Doğayla bütünleşecekleri bir alan burası" dedi.

Hakkari'nin tanınan esnaflardan Şerafettin Ege ise şenliğe ailecek katıldıklarını ifade ederek, "Çocuklar güzel bir etkinliğe tanıklık ediyorlar. Çocuklar uçurtma uçuruyor. Çok güzel bir aktivite. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Bazı çocuklar da, ilk defa kendileri için güzel bir etkinliğin düzenlendiğini belirttiler.

Şenlik, yapılan ikramlarla bugünlük sona erdi.