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Son dakika haber... Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

06.08.2021 16:33
Son dakika haber... Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Uluyol/1 Operasyonu" başlatıldı.

Bu kapsamda dün Yüksekova ilçesi Aşağı Uluyol köyü kırsalında İHA desteğiyle 2 PKK'lı teröristin bulunduğu sığınak tespit edildi.

Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile hedefin takibe alındığı operasyonda, yakın hava desteğiyle teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyon bölgesine giren Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 10 şarjör ve 7,62 milimetrelik 173 fişek, 4 savunma tipi el bombası, 20 elektrikli fünye, 21 pil, dürbünlü mesafe ölçer, elektronik devre ölçüm cihazı, radyo, 2 çanta, taşınabilir güneş enerji paneli, 2 data kablosu, 52 metre ince kablo, muhtelif 2 kıyafet, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi, "Öcalan ve YPG Star" yazılı metal kolye, 5'li şarjörlük ve PVC kaplı küçük boy 2 kadın bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu fotoğraf ele geçirildi.

El bombaları ve fünyeler, el yapımı patlayıcı tespiti ve imha (METİ) timince imha edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Yüksekova, Mühimmat, Hakkari, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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