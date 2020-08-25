Son dakika haber... Hakkari'de devrilen zırhlı araçta yaralanan polise Vali Gürel'den ziyaret - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel ve beraberindeki heyet, İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yaptığı sırada devrilen zırhlı araçta yaralanan özel harekat polisini Safranbolu ilçesindeki baba evinde ziyaret etti.

Gürel, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu olan ve Safranbolu ilçesindeki baba evinde dinlenen Özel Harekat Polisi Ahmet Erinç Ergün'ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ergün ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, acil şifalar temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergün, en kısa sürede iyileşerek tekrar görevinin başına dönmek istediğini belirterek, Vali Gürel ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri ve ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette Vali Fuat Gürel'e, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

10 Ağustos'ta İran sınırındaki üs bölgesinden görev dönüşü yapan polis zırhlı aracı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devrilmiş, kazada özel harekat polisleri Adnan Kısar ve Osman Gül şehit olmuş, Ahmet Erinç Ergün de yaralanmıştı.