Son dakika haber: Hakkari'de "Genç Akustik" programı düzenlendi - Son Dakika

Hakkari'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Genç Akustik" programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program için Hakkari Evi bahçesinde kurulan kıl çadırına yörenin kültürünü yansıtan eşyalar yerleştirildi.

Ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve Çağatay Yetik'in sunduğu "Genç Akustik" programına katılan Gençlik Merkezi gönüllüleri, Türküler seslendirdi.

Program, Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabından canlı yayınlandı.