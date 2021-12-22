Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın, kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa kepçeyle taşınarak hastaneye ulaştırıldı.
İlçenin Günyazı köyü Koçbaşı mezrasında rahatsızlanan Nurten Sever'in yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekiplerinin çalışma yürüttüğü köye yönlendirilen ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.
Bunun üzerine, karla mücadele ekipleri hasta kadını iş makinesiyle 1,5 kilometre taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
Ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırılan Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Hakkari'de hamile kadın iş makinesiyle ambulansa taşındı - Son Dakika