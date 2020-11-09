Son dakika haber... Hakkari'de korkutan yangın - Son Dakika

Hakkari'de iki katlı bir evin alt katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, Berçelan Mahallesi 1013 Sokakta bulunan 8 nüfuslu Kemal Koç adlı vatandaşın evinin birinci katında çıktı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralan ise olmadı.

Olay yerinde bulunan Berçelan Mahallesi Muhtarı Abdullah Kahraman, 8 nüfuslu Koç ailesinin çıkan yangında mağdur olduğunu söyledi. Kahraman, "8 nüfuslu aile reisi Kemal Koç, yaz aylarında çalışarak geçimini sağlıyor. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Mahalle sakinleri ve itfaiyenin yardımı ile söndürüldü. Mağdur olan aileye yetkililerin yardım eli uzatmasını bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ