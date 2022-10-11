Son dakika haber... Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

11.10.2022 12:05
Son dakika haber... Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberleri: Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçe kırsalına dün operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınıkta RPG-7 roketatar, 14,5 milimetre çapında 629 mühimmat, 7 savunma ile 4 taarruz tipi el bombası, 18 roketatar sevk fişeği ve 8 antitank roketatar mühimmatı ele geçirdi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Kaynak: AA

Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hakkari'de terör operasyonunda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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