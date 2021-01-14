Son dakika haber! Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda kentin Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyü Yeşilbayır mevkisi kırsalında dün 17 tim ile gerçekleştirilen aramalarda, 136 uçaksavar mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve hasarlı video kamera bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları sürüyor.