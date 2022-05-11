Son dakika haber... Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber... Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

11.05.2022 03:01
Son dakika haber... Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Hakkari'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hakkari'de otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu biri polis 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sümbül Mahallesi Tekser mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen polis memurunun kullandığı 30 AE 320 plakalı otomobil ile 73 AAL 111 plakalı minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi ile polis memuru, ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılarak ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan polis memuru ile minibüste bulunan Kemal Aslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, hastaneye gelerek bilgi aldı.

Minibüstekilerin, Hakkari- Çukurca kara yolundaki Çimenli köyü yakınında öğleden sonra köprünün bariyerine çarpan araçta yaralanan 3 kişinin akrabaları olduğu ve onları ziyaret etmek için kente geldikleri öğrenildi.

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Polis Memuru, Otomobil, Hakkari, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hakkari'de trafik kazasında biri polis 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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