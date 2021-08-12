Son dakika haber! Hakkari kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dün düzenlenen "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü/Bölük-1 Operasyonu"nda, ilçe kırsalında 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silahlara ait 312 fişek ve 24 şarjör, RPG-7 roketatar mamlusu, 8 el bombası, biksi namlusu, 2 biksi mayonu, 8 uçaksavar mühimmatı, 16 rulo kablo, 2 ayrı paket içinde TNT patlayıcı, C4 tipi patlayıcı, 4'lü pil bloğu, dürbün, monitör, 4'lü şarjör kütüklüğü, 2 palaska, 8 büyük tüp ve 4 küçük tüp ele geçirildi.

Ekiplerin bölgedeki operasyonu sürüyor.