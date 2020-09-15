Son dakika haber... Hakkari ve Hatay hudut hatlarında kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Hakkari ve Hatay hudut hatlarında, kaçak 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ile 515 gram kubar esrar ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hudut Kartaları"nın sınırların güvenliği için yürüttüğü keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hakkari ve Hatay hudut hatlarındaki arama tarama faaliyetlerinde 6 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 515 gram kubar esrar ile kaçak olduğu belirlenen 184 cep telefonu ve 12 bin 660 paket sigara ele geçirildiği bildirildi.